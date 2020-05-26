    26 мая 2020, 09:51

    Пропавшего на рыбалке ребенка нашли мертвым под Оренбургом

    Андрей Иванов

    Спасатели нашли тело трехлетнего мальчика на берегу реки под Оренбургом. Накануне отец взял его с собой на рыбалку, где ребенок пропал.
    Пропавшего на рыбалке ребенка нашли мертвым под Оренбургом

    «Тело ребенка найдено на берегу реки, он утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии», — приводит РИА «Новости» текст сообщения поисково-спасательного отряда «ОренСпас».

    Ранее спасатели рассказали, что местный житель отправился на рыбалку на реку Дему возле села Нарузово. С собой он взял своего трехлетнего сына и старших детей. В какой-то момент мужчина отвлекся, а когда поймал рыбу, позвал детей посмотреть на трофей.

    Его трехлетний сын до этого сидел на берегу реки рядом с отцом и играл с банкой. На зов он не откликнулся, так как бесследно исчез. Мальчика искали около 80 человек. До приезда спасателей поиски организовали местные жители и полицейские.