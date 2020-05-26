Пропавшего на рыбалке ребенка нашли мертвым под Оренбургом

Спасатели нашли тело трехлетнего мальчика на берегу реки под Оренбургом. Накануне отец взял его с собой на рыбалку, где ребенок пропал.

«Тело ребенка найдено на берегу реки, он утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии», — приводит РИА «Новости» текст сообщения поисково-спасательного отряда «ОренСпас».

Ранее спасатели рассказали, что местный житель отправился на рыбалку на реку Дему возле села Нарузово. С собой он взял своего трехлетнего сына и старших детей. В какой-то момент мужчина отвлекся, а когда поймал рыбу, позвал детей посмотреть на трофей.

Его трехлетний сын до этого сидел на берегу реки рядом с отцом и играл с банкой. На зов он не откликнулся, так как бесследно исчез. Мальчика искали около 80 человек. До приезда спасателей поиски организовали местные жители и полицейские.