25 июня 2020, 14:26
Пропавшего на рыбалке инвалида нашли мертвым в реке в Ленобласти
В Ленинградской области мужчина с эпилепсией после серьезной травмы головы вышел на рыбалку и пропал. Позже его тело нашли в реке Луге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Родственники пропавшего вызвали полицию, но поиски ни к чему не привели. У реки нашли только рыболовные принадлежности. Позже стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили в реке труп. В нем удалось опознать пропавшего рыбака. Причины смерти устанавливаются.