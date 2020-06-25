Пропавшего на рыбалке инвалида нашли мертвым в реке в Ленобласти

Родственники пропавшего вызвали полицию, но поиски ни к чему не привели. У реки нашли только рыболовные принадлежности. Позже стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили в реке труп. В нем удалось опознать пропавшего рыбака. Причины смерти устанавливаются.