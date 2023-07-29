Происшествия 29 июля 2023, 02:48 Пропавшего на перевале Дятлова парня нашли волонтеры Волонтеры ПО «Прорыв» нашли пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего парня РИА «Новости»

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Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова парня нашли живым волонтеры поискового отряда «Прорыв». Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках», — написали волонтеры.

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В ориентировке было указано, что 18-летнему парню может понадобиться медицинская помощью. Также волонтеры попросили максимально распространить информацию, это и помогло найти пропавшего человека.

Молодого человека обнаружили случайные люди у дороги в палатке, его отвезли на ближайшую станцию и накормили.

Спустя почти двое суток пропавшую под Екатеринбургом восьмилетнюю девочку нашли живой. Ребенок в порядке, но очень напуган. Информацию подтвердили представители поискового отряда «Прорыв». Местные жители выдвинули криминальную версию пропажи девочки, однако официальной информации пока не поступало.