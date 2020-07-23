Пропавшего на камчатском вулкане туриста с отказавшими ногами нашли погибшим

У кратера вулкана Ключевской на Камчатке нашли тело альпиниста, который пропал 6 июля. Восхождение он совершал вместе с другом. У мужчины отказали ноги.

Спасатели достигли кратера 23 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в Instagram.

«Обнаружили тело пропавшего альпиниста. В настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда <…> эвакуируют его к подножью исполина», — рассказали в ведомстве. Спуск осложнен непогодой и камнепадами и может занять продолжительное время.

Восхождение к штурмовому лагерю, который расположен на высоте 3450 метров, специалисты начали еще утром 22 июля. К палатке с пострадавшим туристом они добрались к полуночи, после проведения дополнительных мероприятий.

Погибшим, по данным сайта kp.ru, оказался турист из Приморья. На вершину сопки вместе с напарником он отправился еще 2 июля. Мужчине стало плохо на высоте 4700 метров: до кратера вулкана он не дошел всего 200 метров. Сначала у него отказали ноги, потом альпинист потерял сознание. Скорее всего, из-за горной болезни. Сигнал с просьбой о помощи 6 июля отправил его приятель, которого нашли еще 7 июля.

Все оставшиеся дни спасатели пытались добраться до мужчины. Планы нарушили камнепады, сход селевых потоков и неблагоприятные погодные условия. Искать альпиниста приехали его коллеги из Владивостока. Вместе с ними камчатские спасатели и обустроили штурмовой лагерь.

У погибшего туриста остались жена и пятеро детей.