Происшествия 17 марта 2024, 02:25 Пропавшего мужчину нашли мертвым в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Пропавшего 25-летнего мужчину нашли в тот же день мертвым в Екатеринбурге. Об этом написали в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры сообщили, что мужчина, проживающий в Академическом районе, вышел из дома и не вернулся в субботу, 16 марта. Его нашли в тот же день вечером.

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«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали в группе.

Причину смерти не назвали. Практически одновременно появилась запись, что информация еще проверяется.

Правоохранительные органы города пока никак не прокомментировали эту информацию.

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