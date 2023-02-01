Происшествия 01 февраля 2023, 15:50 Пропавшего молодого человека нашли мертвым в Екатеринбурге

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В ночь на 1 февраля добровольцы поисково-спасательного отряда «Прорыв» в Екатеринбурге обнаружили тело молодого человека, который пропал 31 января. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Ранее стало известно, что 21-летний свердловчанин покинул дом с большим рюкзаком красного цвета. О том, что именно случилось с молодым человеком, не сообщается.

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Ранее похожая ситуация произошла в Серове. Там около пилорамы нашли тело пропавшего мужчины.