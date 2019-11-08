  • Пропавшего мальчика нашли в Курганской области

    08 ноября 2019, 15:00

    Ольга Ситникова

    Вечером 7 ноября в Юргамышском районе Курганской области пропал 11-летний мальчик. Сегодня днем его обнаружили у леса рядом с селом Таловка, сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

    Вчера в правоохранительные органы сообщили о пропаже мальчика из села Таловка. Он ушел из дома около пяти часов вечера. Местные жители, сотрудники полиции, МЧС и СК России отправились на поиски пропавшего ребенка.

    Сегодня днем мальчика обнаружили на выходе из леса рядом с селом Таловка. Врачи осмотрели его и убедились в том, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Противоправные действия также не выявлены.