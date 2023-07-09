Происшествия 09 июля 2023, 18:26 Пропавшего мальчика нашли утонувшим в Красноярском крае МВД: пропавшего три дня назад в Красноярском крае мальчика нашли мертвым РИА «Новости»

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Тело пропавшего три дня назад мальчика нашли в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД в своем Telegram-канале.

Поиски мальчика начались с 6 июля. По данным следствия, он ушел на выпас скота и не вернулся домой. Тело ребенка нашли в озере, в семи километрах от деревни Марьясово, в где он жил с родителями.

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По данным сайт kp.ru, у мальчика с собой был мобильный телефон, но он не выходил на связь с момента пропажи. Поисками подростка занимались жители деревни, полицейские и волонтеры.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

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