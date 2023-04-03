Происшествия 03 апреля 2023, 00:15 Пропавшего мальчика нашли мертвым в Тверской области Тело пропавшего десятилетнего мальчика найдено в недостроенном доме в Тверской области

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Десятилетнего мальчика нашли мертвым в недостроенном частном доме в Калязине Тверской области. Ребенок пропал 31 марта, сообщило региональное СУ СКР.

На теле школьника видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Точную причину гибели мальчика установит экспертиза. Следователи провели детальный осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

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«В ходе следствия были проанализированы показания свидетелей, сообщавших о последнем местонахождении ребенка. На основании сопоставления данных показаний с другими собранными по уголовному делу материалами составлена схема его возможного передвижения по городу», — заявили в ведомстве.

На протяжении двух суток мальчика искали полицейские, кинологи, сотрудники МЧС, волонтеры Тверской, Московской, Ярославской, Новгородской областей и неравнодушные жители Калязина. Они обследовали подвалы, чердаки, территории предприятий, частный сектор, автодорога, лесной массив, заброшенные санатории и другие объекты.

Ранее сообщалось, что компания из шести детей в возрасте от восьми до 13 лет пропала в Сочи. В последний раз детей видели купающимися в бассейне гостиничного комплекса «Аврора». Сейчас беглецов нашли.