Происшествия 14 февраля 2024, 10:38 Пропавшего год назад краснодарца нашли при чистке каналов озера Карасун 93.ru: пропавшего год назад мужчину нашли при чистке каналов озера в Краснодаре РИА «Новости»

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Тело мужчины обнаружили во время чистки каналов озера Карасун в районе Западного обхода в Краснодаре. О ЧП сообщило местное издание 93.ru.

По информации источника, личность погибшего уже установили. Им оказался 59-летний мужчина, который пропал больше года назад. Известно, что 24 января он вышел из дома на Средней улице, а после исчез.

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Тело находилось в воде недалеко от дома. При осмотре трупа обнаружили деньги и документы. Точную причину смерти местного жителя установят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным, у мужчины был свой сервис по ремонту мотоциклов.

Официально данные о погибшем, найденном при чистке каналов озера, пока не публиковали. В региональном СУ СКР по Краснодарскому краю изданию «Ъ-Кубань» информацию не прокомментировали.