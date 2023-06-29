Происшествия 29 июня 2023, 00:02 Пропавшего четырехлетнего мальчика отправились искать 70 человек в ЕАО МЧС: в ЕАО пропал четырехлетний мальчик, его ищут более 10 часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четырехлетний мальчик пропал в селе Песчаное Еврейской автономной области более 10 часов назад. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.

«Группировка 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в селе Песчаное Еврейской АО», — уточнили в ведомстве.

Реклама

К поиску привлечены кинологические расчеты полиции. Ребенок пропал около 10 часов назад.

По данным МЧС, мальчик находился у родственников и гулял около дома. Около 19:00 родители обнаружили, что ребенок пропал. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, в полночь к поискам присоединилась полиция, местные жители и волонтеры Национального центра помощи детям, сообщил Telegram-канал Mash.

Поисковики делятся на сектора и прочесывают округу. Недалеко от поселка есть болотистая местность, этой территории спасатели уделяют особое внимание.

Ранее пропавшего в Амурской области ребенка нашли живым. Поисковики нашли его на вездеходе. Мальчик провел ночь в обнимку с охотничьей собакой.