Происшествия 19 марта 2024, 16:38 Пропавшего чемпиона России по баскетболу обнаружили мертвым под Красноярском Тело 20-летнего баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова нашли под Красноярском Фото: пресс-служба БК ЦСКА (М.Сербин)

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Под Красноярском нашли тело 20-летнего Антона Петухова, пропавшего чемпиона по баскетболу среди молодежи. Информация появилась в сообществе «Поиск пропавших детей» во "ВКонтакте".

Тело молодого человека нашли 19 марта в окрестностях села Частоостровское.

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«Специалисты „КГКУ Спасатель“ сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе», — сообщил источник.

Баскетболист, член клуба «Барнаул» пропал без вести в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Он ушел из дома и более не выходил на связь. В ходе поисков выяснилось, что он оказался в реке Енисей.

Петухов перешел в «Барнаул» из ЦСКА летом 2023 года. Московскому клубу в 2021 году он принес победу в Единой молодежной лиге ВТБ, а также стал чемпионом по версии ДЮБЛ.