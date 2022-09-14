Пропавшего без вести пензенского чиновника нашли в больнице Москвы | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Пропавшего без вести пензенского чиновника нашли в больнице Москвы Отряд «Лиза Алерт» нашел пропавшего в Москве экс-вице-премьера Пензенской области Трохина РИА «Новости»

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Поиски бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина завершились. Приехавшего в Москву с рабочим визитом бывшего чиновника нашли живым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Лиза Алерт».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что Трохин находится в больнице.

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«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», — заявили в пресс-службе «Лизы Алерт».

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«Известия» уточнили, что Трохин приехал в Москву на Всероссийский совет местного самоуправления. Но после заседания на уходящий в Пензу поезд он не сел. Мобильный телефон бывшего чиновника оказался недоступен.

Сопровождающие Трохина лица написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам, которые его нашли.

Василий Трохин занимал пост заместителя председателя правительства Пензенской области до ноября 2020 года. Сейчас он работает председателем правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

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