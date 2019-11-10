Пропавшего аквалангиста нашли через двое суток в Приморье

В Уссурийском заливе пропал аквалангист. Это произошло в субботу, 8 ноября. Об исчезновении дайвера были тут же оповещены экстренные службы, но поиски по горячим следам никакого результата не дали. Спустя двое суток аквалангиста нашли.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях приморского МЧС обращение полиции поступило 8 ноября. Правоохоранители попросили помощи в поиске 31-летнего жителя поселка Тавричанка. Мужчина нырял в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега с катера и пропал, рассказали в МЧС Приморского края.

Двое суток подряд аквалангиста искали. Активное участие в его поисках приняли сотрудники Владивостокской городской службы спасения. Было дано оповещение проходящим мимо морским судам.

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В итоге пропавший аквалангист найден живым. Так, 10 ноября в 08:01 благодаря проведенному оповещению в районе поиска судов мужчина был обнаружен экипажем проходящего «Тигр-2». Это произошло в 17 километрах от берега в районе поворотного буя в Уссурийском заливе.

В 08:26 дайвер был поднят из воды. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На судне мужчине была оказана вся необходимая помощь. В 10:50 по заходу судна в порт Владивосток он был передан врачам скорой медицинской помощи.