Пропавшего 11-летнего мальчика начали искать в Уфе

В Уфе начали поиски 11-летнего мальчика. Школьник пошел гулять в воскресенье днем, но домой так и не вернулся, сообщили в региональном УМВД.

Об исчезновении ребенка в полицию минувшей ночью сообщила его мать. По словам женщины, сын отправился на прогулку около 14:00 13 февраля. С тех пор дома о нем ничего не знают.

Ребенку на вид 10 лет, худощавого телосложения, рост около 140-150 сантиметров. У него карие глаза и темные волосы. Мальчик был одет в куртку синего цвета с узорами и болоньевые штаны черного цвета.

Сотрудники УМВД попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, сразу сообщить об этом в отдел полиции № 3 УМВД по Уфе. Это можно сделать по телефонам 279-46-79, 272-85-90 или 02. С мобильного можно набирать 102.