Важное 17 ноября 2022, 14:24 Пропавшая замглавы Херсонской области Губарева вышла на связь с мужем Замглавы Херсонской области Губарева сообщила мужу, что сегодня будет на свободе Telegram

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, о пропаже которой стало известно вчера, позвонила мужу и рассказала, что «сегодня будет на свободе». Об этом ее супруг Павел Губарев написал в Telegram-канале.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», — указал он.

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Подробностей о том, где была Губарева, муж не привел.

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Об ее исчезновении стало известно вчера. Оказалось, что замглавы Херсонской области не выходила на связь с семьей с вечера 15 ноября. Павел Губарев отмечал, что в последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. Позже стало известно, что Губареву могли задержать по делу об экономическом преступлении. Официальной информации об этом пока нет. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Екатерина Губарева уехала из Херсонской области еще после оглашения результатов референдума и не вернулась даже во время переселения жителей Херсона на безопасные территории.