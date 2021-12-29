Пропавшая восьмилетняя девочка нашлась в Севастополе

Представитель следственного управления СК РФ по Крыму Ольга Постнова рассказала, что в Севастополе нашли восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, девочка ушла в школу и не вернулась. Некоторые очевидцы отметили, что видели ее около торгового центра.

«Найдена, жива», — рассказала Постнова.

Ранее прокуратура города Углегорска сообщила, что тело пропавшего несовершеннолетнего было найдено на территории одного из недействующих предприятий района.