Пропавшая в Свердловской области группа туристов нашлась

Пропавшие во время сплава в Свердловской области туристы нашлись. Группа из восьми человек, в том числе двух детей, сама прибыла в конечный пункт, сообщило региональное управление МЧС.

Сплав стартовал 17 апреля, в 10:30 (8:30 по московскому времени), из деревни Починок Новоуральского городского округа. Восемь человек, в том числе двое детей 2016 и 2018 годов рождения, должны были проплыть на шести лодках по рекам Восточный Шишим, Большой Шишим и Чусовая. В планах путешественников было достичь в 20:00 (18:00 по московскому времени) поселка Прогресс около Первоуральска.

В конце маршрута их встречал мужчина, житель Челябинска. Он и забил тревогу — не дождавшись путешественников, 18 апреля, в 5:00 (3:00 по московскому времени), он позвонил в дежурную часть ОВД Первоуральска.

«Возможно, в пути следования что-то пошло не так, что повлияло на сроки передвижения», — предположили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Туристы приехали из деревни Малое Сидельниково и Челябинска. Группа не была зарегистрирована.

Позднее в Главном управлении МЧС по Свердловской области сообщили, что туристы нашлись. Они самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.