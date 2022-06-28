Пропавшая в районе горы Ливадийская группа туристов с детьми вышла на связь

Группа туристов из 10 человек, среди которых семеро детей, вышла на связь.Это произошло после того, как накануне люди пропали в районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«Утром 28 июня туристы сообщили спасателям, что самостоятельно спускаются по бурелому. В настоящее время туристическая группа спускается к водопаду в районе хребта Ливадийский», — рассказал представитель ведомства РИА «Новости».

Он добавил, что в 13:45 (06:45 по московскому времени) поступила информация, что спасатели и волонтеры организации «ПримПоиск» обнаружили пропавшую группу. Людям не понадобилась медпомощь.

Накануне группа из 10 человек — четырех взрослых и шести детей возрастом 10-11 лет — вышла в строну Пидана и перестала идти на связь. Представитель волонтерской организации «ПримПоиск» говорил, что в районе поисков — туман и дождь. ГУ МЧС России по региону подтвердило агенству, что туристов начали искать.

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за циклона, в итоге в регионе прошли ливни. Сильнье дожди прогнозируют 28 июня в южных и восточных районах Приморья, днем они могут распространиться на территории почти всего Приморского края.