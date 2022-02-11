Пропавшая в Омской области женщина замерзла насмерть в поле

Пропавшая 27 января в Омской области женщина умерла от переохлаждения. Такое заключение сделали эксперты.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, это показали результаты вскрытия тела.

Женщина ушла из дома утром 27 января, но на работе не появилась и домой не вернулась. Спустя полторы недели ее окоченевшее тело нашли жители села Мельничное, когда катались там на снегоходах.

Странно то, что от дома, где жила женщина, до места, где был обнаружен ее труп, около 25 километров.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как женщина оказалась возле Мельничного. Как утверждают ее знакомые, накануне у нее был эпилептический припадок, следствием чего могла стать дезориентация.