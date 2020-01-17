Пропавшая в Новосибирской области девочка найдена живой

Волонтеры обнаружили живой десятилетнюю девочку, которая пропала в Карасуке в среду. Все это время она была в подвале одного из общежитий.

«В ходе организованных поисковых мероприятий, 16.01.2020 в 23:55 минут десятилетняя девочка обнаружена волонтером в подвальном помещении дома по улице Тургенева в городе Карасук Новосибирской области», — сказано в сообщении пресс-службы СУСК РФ по Новосибирской области.

Ее отвезли в больницу. Она находится под наблюдением врачей. Портал «Сиб.фм» написал, что найти школьницу удалось с помощью охотничьей собаки. Она взяла след и привела волонтеров к ребенку. По данным местного СМИ, девочка попала в реанимацию с обморожением стоп первой степени.

Следователи заявили, что никто не причинил вред девочке. В СК пообещали узнать причину самовольную ухода девочки из дома и проверить обстановку в ее семье.

Ребенок пропал 15 января. Жительница Карасука в обед вышла из дома и отправилась в музыкальную школу. Большее ее никто не видел. К поискам привлекли более 200 человек. Среди них — полицейские, волонтеры и спасатели. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего из-за долгого отсутствия информации о местонахождении девочки.