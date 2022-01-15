Пропавшую в декабре школьницу из Севастополя нашли у незнакомого пенсионера

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли в Севастополе. Она пропала еще в декабре.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю. В день пропажи ее в последний раз видели выходящей из школьного автобуса. После этого девочка не вернулась домой.

По данным следствия, она добровольно ушла из дома. Все это время она жила у пенсионера.

«По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после ее настойчивых просьб. Причиной ухода из дома, как рассказала сама несовершеннолетняя, стали внутрисемейные конфликты», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас подростка поместили в социальный приют. По предварительным данным, преступлений в отношении нее не совершалось.

Ранее оказался живым и невредимым десятилетний мальчик из Казани, не вернувшийся из школы 13 января. Его обнаружили возле торгового центра в другом районе города.

При этом ранее волонтеры движения «Лиза Алерт» нашли отдельно его ранец и школьную форму, а также другие личные вещи. До этого школьник уже уходил из дома. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».