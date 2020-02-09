Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка найдена мертвой

Родным и друзьям 22-летней девушки, пропавшей неделю назад на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, удалось выяснить, что она утонула в Неве.

Как сообщила «Фонтанка.ру», это удалось установить с помощью видеокамер. На записях можно было увидеть, как девушка упала в реку утром 29 января, когда возвращалась домой после корпоратива. По словам однокурсницы утонувшей, это случилось на набережной Лейтенанта Шмидта.

Родные рассказали, что поиски тела ведутся еще с четверга, но пока безрезультатно. Есть неподтвержденные данные, что тело нашли, но оно пока не опознано.

Девушка покинула бар на Биржевой линии Василеостровского района северной столицы утром 29 января. После этого она пропала, не работал и ее телефон.

Ранее сообщалось, что мужчина упал в Москву-реку поблизости от Кремля и не мог самостоятельно выбраться. Его достали из воды сотрудники Росгвардии, дежурившие на мероприятии по случаю Крещения.