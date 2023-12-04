Происшествия 04 декабря 2023, 20:01 Пропавшая на 20 дней россиянка заявила о своем похищении V1: мать двоих детей из Волгограда нашлась после 20 дней поисков РИА «Новости»

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Волгоградские волонтеры и поисковики более 20 дней занимались поисками пропавшей без вести 26-летней матери двух детей, исчезнувшей во время прогулки. Но женщина вышла на связь сама и заявила, что ее похитил неизвестный мужчина, который заставлял ее работать в полях. Об этом сообщило издание V1.Ru.

Ориентировки о пропавшей женщине поисковики начали распространять по городу с начала ноября. В сводках они указали главные приметы и одежду пропавшей. Всех, кто видел исчезнувшую, просили связаться с полицией или по телефону горячей линии волонтеров.

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Сама пропавшая в беседе с журналистами заявила, что стала жертвой похищения неизвестного мужчины. По ее словам, она хотела заработать деньги на сборе урожая, но похититель постоянно удерживал ее дома и выпускал только для работы в поле.

«У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. После того, как я вырвалась и убежала, они все так же остались. Я говорила об этом в полиции, но мне сказали, что лучше не писать никаких заявлений, иначе потом меня по комитетам затаскают», — заявила собеседница.

По ее словам, дом, в котором ее удерживали находился на Абрикосовой улице. Но, кроме самого Волгограда, такие названия есть в целом ряде садовых товариществ. Назвать более конкретные данные женщина не захотела. Она пояснила, что после побега тут же обратилась к полицейским, которые доставили ее в отдел, откуда она связалась мужем.

Журналисты отметили, что объявления о пропаже женщины появлялись и раньше — в 2018 и 2019-х годах, но, как признавалась сама мать двоих детей, ее находили у мужчин. При этом женщина отметила, что последний случай ничуть не похож на все остальные.

Источники из поисковых отрядов в беседе с журналистами заявили, что версия о похищении вызвала у них сомнения и, скорее всего, женщина, находилась у мужчины добровольно. Редакция издания обратилась в региональный главк МВД с запросом о проведении проверки по факту исчезновения женщины, а также проверке ее слов об удержании в доме еще одной женщины с ребенком.