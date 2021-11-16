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    16 ноября 2021, 15:18

    Пропавшая девочка нашлась в Иванове

    Пропавшую девочку нашли в Иванове случайные прохожие — МВД

    Артур Блянихов

    В Иванове нашлась семилетняя девочка, после исчезновения которой было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональное управление МВД.

    По данным информагентства, ребенка нашли случайные прохожие. Ее обнаружили около остановки общественного транспорта, которая находится далеко от ее дома. Замерзшую девочку прохожие отвели домой, откуда ее забрали сотрудники полиции.