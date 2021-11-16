Пропавшая девочка нашлась в Иванове

В Иванове нашлась семилетняя девочка, после исчезновения которой было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным информагентства, ребенка нашли случайные прохожие. Ее обнаружили около остановки общественного транспорта, которая находится далеко от ее дома. Замерзшую девочку прохожие отвели домой, откуда ее забрали сотрудники полиции.