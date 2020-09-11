Пропавшая девятилетняя девочка нашлась в Курской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации полицейских, утром пятницы, 11 сентября, во время обхода участка доброволец одной из поисковых групп заметил незапертую машину. Внутри авто находился рюкзак школьницы. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что ночью девочка могла там прятаться, пишет сайт «Аргументы и факты».

Стражи порядка тщательно проверили участок вместе с местными жителями. Одна из жительниц увидела ребенка в течение получаса и привела девочку к полицейским. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.