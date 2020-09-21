Девочка 12 лет пропала в Москве

В Москве разыскивают 12-летнюю девочку. Она оставила родителям прощальную записку, что хочет совершить суицид и ушла из дома.

Рост школьницы 165 сантиметра, вес 52 килограмма. Девочка была одета в желто-горчичный пуховик, на ногах белые кроссовки, на голове серая кепка, серая юбка, при себе имела меховой цветной рюкзак FENDI «с глазами».

Также пост о поиске пропавшего ребенка опубликовала в своем Instagram поэтесса Сола Монова (настоящее имя Юлия Соломонова). Она сообщила, что девочка — это дочь ее подруги. Она вышла из школы в Монетчиковском переулке, а дома оставила родителям прощальную записку, в которой сообщила, что хочет совершить суицид.