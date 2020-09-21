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    21 сентября 2020, 21:08

    Девочка 12 лет пропала в Москве

    Арина Гудилова

    В Москве разыскивают 12-летнюю девочку. Она оставила родителям прощальную записку, что хочет совершить суицид и ушла из дома.

    Рост школьницы 165 сантиметра, вес 52 килограмма. Девочка была одета в желто-горчичный пуховик, на ногах белые кроссовки, на голове серая кепка, серая юбка, при себе имела меховой цветной рюкзак FENDI «с глазами».

    Также пост о поиске пропавшего ребенка опубликовала в своем Instagram поэтесса Сола Монова (настоящее имя Юлия Соломонова). Она сообщила, что девочка — это дочь ее подруги. Она вышла из школы в Монетчиковском переулке, а дома оставила родителям прощальную записку, в которой сообщила, что хочет совершить суицид.

    Новости SMI.FM