С детской площадки в Нижнем Новгороде пропал ребенок

Шестилетний мальчик около 10 часов утра пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде. Он исчез в районе улицы Гоголя, 10. Здесь много старых и заброшенных малоэтажных домов. Его ищут около 300 человек — полиция, волонтеры, следователи и местные жители.

Координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин сообщил РИА «Новости», что мальчик попадал на уличные видеокамеры и свидетели рассказали, что видели его живым и здоровым.

«Он где-то здесь, в Нижегородском районе. В час дня, в два часа, в четыре часа его видели или одного, или в компании с бомжами. Есть тут два известных персонажа… Ищем и ребенка, и этих двух мужчин», — рассказал агентству Шухрин.

Он подчеркнул, что неизвестно что в голове у этих людей, но, если поторопиться, есть надежда найти ребенка живым.

Нижегородский Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В соцсетях появилось не подтвержденное официально сообщение, что мальчик найден. Он жив и здоров.

В Дагестане 5 мая нашли в трансформаторной будке тело мальчика, пропавшего несколько дней назад. Предварительно, его убило током во время дождя.