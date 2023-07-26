Происшествия 26 июля 2023, 08:27 Пропагандиста украинского нацполка «Азов» задержали в Хакасии Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии пропагандиста украинского нацполка «Азов» Pxhere

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В Хакасии задержали 18-летнего парня, пропагандировавшего деятельность нацполка «Азов»*. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по республике Хакасия.

Как передали в ведомстве, житель Абакана был членом националистической организации. Он привлекал новых людей в террористический батальон «Азов»*.

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«Распространял материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», — рассказали в пресс-службе.

Молодой человек занимался пропагандой с декабря 2022 года по январь 2023 через Telegram. Возбуждено уголовное дело, теперь юноше грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Москве задержали проукраинского ютубера. Мужчина вел себя неподобающим образом на детской площадке и демонстрировал нацистскую символику «Азова»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.