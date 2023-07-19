Эксклюзив 19 июля 2023, 01:26 «Прооперировали и поставили спицы». Девочка сломала руку в батутном центре в Уфе Девочка сломала руку в батутном центре в Уфе после столкновения с другим ребенком Телеканал «360»

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Девочка сломала руку после столкновения с другим ребенком в батутном центре «Джанго парк» в Уфе. Мать юной пострадавшей рассказала «360», что ее дочери уже провели операцию и теперь ребенка ждут дальнейшие процедуры по восстановлению.

На кадры видеонаблюдения попал момент произошедшего. Девочка спускалась с лестнице, когда в нее врезался мимо пробегавший мальчик постарше. После столкновения девочка упала.

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«Пришли, оформились, ребенок пошел играть. Два раза на тарзанке покачалась, спустилась по лестнице и мальчик ее сшибает и получает она перелом», — рассказала мать пострадавшей девочки.

Помимо перелома, у ребенка оторван нерв, который отвечает за чувствительность пальцев, добавила женщина. Медики назначили ребенку специальную процедуру, которая покажет восстановится ли нерв или придется оперировать.

Телеканал «360»

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Собеседница «360» отметила, что ранее с ребенком подобного никогда не случалось.

В батутном центре с девочкой был отец. Когда все произошло, он позвонил жене и женщина приехала на место. К тому моменту сотрудники парка уже вызвали скорую помощь.

«Нас увезли в больницу <…>, взяли все анализы, [сделали] рентген и сразу прооперировали ребенка, поставили спицы», — сообщила женщина.

Если бы ребенок упал на маты, то перелома бы не было, уверена мать пострадавшей. Заявление в полицию родители еще не писали. Родительница ребенка, который сбил девочку, и представители центра не связывались с семьей потерпевшей и не извинялись за ситуацию. На контакт управляющая детским центром не идет, отметила женщина. Также, по ее словам, за игровой зоной в момент столкновения детей следили 16-летние подростки.

«То есть ребенку доверили другого ребенка. Это совершенно не правильно. Как можно безопасность моего ребенка пятилетнего повесить на 16-летнюю девочку», — возмутилась женщина.