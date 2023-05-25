Происшествия 25 мая 2023, 09:28 Проникших в Белгородскую область украинских диверсантов настигли в Ахтырке «Военное обозрение»: около Ахтырки разбили остатки ДРГ, бежавшей из Белгородской области РИА «Новости»

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В Сумской области настигли сбежавших участников диверсионно-разведывательной группы, которая 22 мая проникла в Белгородскую область. Украинские военные с техникой спрятались около города Ахтырки и стали жертвами ночного удара, сообщило «Военное обозрение».

Ночью 25 мая Вооруженные силы России возобновили удары по военным объектам Украины. Одну из целей поразили около города Ахтырки Сумской области — там укрывались сбежавшие из Белгородской области диверсанты. Они погибли, несколько единиц военной техники уничтожили.

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Воздушную тревогу объявляли почти во всех регионах Украины. В Харьковской области удары нанесли по пункту размещения военнослужащих, системам ПВО и радиоэлектронной борьбы. Объект размещения личного состава пострадал в Черниговской области, логистические узлы — во Львовской и Ровенской областях. Киевскую область атаковали дронами-камикадзе.

По информации издания, именно из Ахтырки диверсионно-разведывательная группа с американской бронетехникой 22 мая выдвинулась на Грайворонский район Белгородской области. Российские войска дали отпор, и уцелевшие боевики вернулись на Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что во время контртеррористической операции погибли более 70 диверсантов.