Происшествия 16 мая 2023, 15:34 Проникшего в квартиру через балкон петербургского вора задержали в дверях

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В Петербурге в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что мужчина спускается с крыши на один из балконов дома на улице Белинского. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Мужчина разбил стекло балконной двери и проник в квартиру. Сотрудники Росгвардии отрезали ему все возможные попытки к бегству. Злоумышленнику пришлось открыть дверь. Его задержали и доставили в отдел полиции.

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