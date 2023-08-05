Происшествия 05 августа 2023, 15:01 Проникнувший в морскую зону Севастополя надводный дрон уничтожили Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона силами флота РИА «Новости»

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Обнаруженный в морской зоне севастополя надводный беспилотник уничтожили силами флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что после устранения опасности все ограничения на движения водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняли.

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«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Развожаев.

Двигающийся в открытом море надводный беспилотник экипажи Черноморского флота обнаружили в субботу, 5 августа. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, дрон проник в морскую зону города.

Он подчеркнул, что военные приняли меры для ликвидации беспилотного аппарата. На время работы моряков движение водного транспорта в прибрежной зоне Балаклавы ограничили.

Это не первое использование украинскими боевиками надводных беспилотников для атаки России через Черное море. В ночь на 4 августа, несколько морских дронов приблизились на опасное расстрояние к Новороссийску.

На перехват беспилотным катерами выдвинулись военные корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк», стоящие на дежурстве, сообщил губернатор города Андрей Кравченко.

По данным Минобороны, целью надводных беспилотников была военно-морская база Новороссийска. Но дойти до нее дроны не смогли. Их уничтожили огнем экипажи кораблей.