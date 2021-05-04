Промышленный склад загорелся в Перми

Склад с продукцией из пластика загорелся в Перми. Возгорание произошло на улице Васильева. Совокупная площадь пожара равнялась 800 квадратным метрам. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания», — сообщило региональное управления МЧС собственном сайте. Добавляется, что в результате ЧП никто не пострадал. Тушением пожара занимались 69 человек, также было привлечено 18 технических единиц для борьбы с пламенем. Спасатели заключили, что угроза распространения огня на соседние здания минимальна.