Происшествия 04 января 2023, 13:05 Промышленный альпинист разбился, упав с крыши московской школы РЕН ТВ: промышленный альпинист погиб после падения с крыши школы в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Промышленный альпинист погиб после падения с крыши школы по улице Большой Молчановке в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На место прибыли правоохранители. Они установили личность погибшего, им оказался 40-летний Денис Р. Остальные подробности происшествия уточняются.

Реклама

В сентябре на северо-востоке Москвы произошел инцидент с участием промышленного альпиниста.

Реклама

Житель высотного дома пригрозил перерезать трос, на котором специалист спускался с крыши. На место оперативно выехали экстренные службы.