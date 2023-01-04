04 января 2023, 13:05
Промышленный альпинист разбился, упав с крыши московской школы
РЕН ТВ: промышленный альпинист погиб после падения с крыши школы в Москве
Промышленный альпинист погиб после падения с крыши школы по улице Большой Молчановке в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.
На место прибыли правоохранители. Они установили личность погибшего, им оказался 40-летний Денис Р. Остальные подробности происшествия уточняются.
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В сентябре на северо-востоке Москвы произошел инцидент с участием промышленного альпиниста.
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Житель высотного дома пригрозил перерезать трос, на котором специалист спускался с крыши. На место оперативно выехали экстренные службы.
Москва 2022
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