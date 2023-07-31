Происшествия 31 июля 2023, 23:07 Проливные дожди в Пекине привели к гибели двух человек

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Проливные дожди стали причиной наводнения, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Тела погибших нашли на западе района района Мэньтоугоу. Там за сутки выпало 320 миллиметров осадков. Местные власти призвали жителей Пекина стараться находиться подальше от водоемов, в которых сильно поднялся уровень воды. В ряде районов даже введен красный уровень опасности.

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