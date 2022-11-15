Происшествия 15 ноября 2022, 20:14 Пролежавший несколько лет труп женщины обнаружили в квартире в Екатеринбурге

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Тело женщины нашли в квартире в Екатеринбурге. Оно пролежало там несколько лет, сообщило ИА Nation News со ссылкой на представителей управления СК России по региону.

Уточняется, что в апреле этого года сотрудники коммунальных служб хотели проверить в квартире газ, но им никто не открывал. Тогда они обратились в суд, чтобы им разрешили вскрыть дверь жилья.

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В итоге в квартире оказалось мумифицированное тело женщины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на трупе нет. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

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