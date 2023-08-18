Эксклюзив 18 августа 2023, 12:19 Пролетевший над Серпуховом самолет приняли за беспилотник Жители Серпухова приняли за беспилотник легкомоторный самолет РИА «Новости»

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В небе над Серпуховом 18 августа пролетел объект, похожий на беспилотник. Оказалось, что это легкомоторный самолет. Сделанные очевидцами снимки показал Telegram-канал «ЧП Серпухов».

Летательный аппарат заметили над деревней Дракино и в районе филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Один из свидетелей заявил, что за БПЛА приняли легкомоторный самолет. По его словам, в бинокль можно рассмотреть номер на крыльях — RA на левом и серию цифр на правом. Эту версию подтвердил еще один пользователь соцсетей. По его словам, в том районе работал аэродром и часто пролетали кукурузники.

Беспилотник сбили около 04:00 над Москвой. Он упал на Краснопресненской набережной и повредил облицовку одного из павильонов «Экспоцентра». Никто не пострадал.