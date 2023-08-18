18 августа 2023, 12:19
Пролетевший над Серпуховом самолет приняли за беспилотник
Жители Серпухова приняли за беспилотник легкомоторный самолет
В небе над Серпуховом 18 августа пролетел объект, похожий на беспилотник. Оказалось, что это легкомоторный самолет. Сделанные очевидцами снимки показал Telegram-канал «ЧП Серпухов».
Летательный аппарат заметили над деревней Дракино и в районе филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Один из свидетелей заявил, что за БПЛА приняли легкомоторный самолет. По его словам, в бинокль можно рассмотреть номер на крыльях — RA на левом и серию цифр на правом. Эту версию подтвердил еще один пользователь соцсетей. По его словам, в том районе работал аэродром и часто пролетали кукурузники.
Беспилотник сбили около 04:00 над Москвой. Он упал на Краснопресненской набережной и повредил облицовку одного из павильонов «Экспоцентра». Никто не пострадал.
Беспилотники
Серпухов
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