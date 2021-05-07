Пролет моста рухнул под Оренбургом. Есть пострадавшие

В Оренбургской области обрушился пролет моста через реку Салмыш. Пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Движение транспорта пустили по дублирующей переправе.

В Октябрьском районе 7 мая проводили плановые ремонтные работы моста — разбирали его конструкции. Один из пролетов рухнул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Мост проходит через реку Салмыш, <…> вблизи поселка 1-е Имангулово. К сожалению, имеются пострадавшие», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших, рассказал РЕН ТВ со ссылкой на областной Минздрав, четверо. Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«На транспортное сообщение данная ситуация не повлияла, движение <…> осуществляется по дублирующему мосту», — почеркнули в МЧС.

Обстоятельства случившегося уточняются.