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    07 мая 2021, 23:52

    Пролет моста рухнул под Оренбургом. Есть пострадавшие

    Александра Ломейко

    В Оренбургской области обрушился пролет моста через реку Салмыш. Пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Движение транспорта пустили по дублирующей переправе.

    В Октябрьском районе 7 мая проводили плановые ремонтные работы моста — разбирали его конструкции. Один из пролетов рухнул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    «Мост проходит через реку Салмыш, <…> вблизи поселка 1-е Имангулово. К сожалению, имеются пострадавшие», — уточнили в ведомстве.

    Пострадавших, рассказал РЕН ТВ со ссылкой на областной Минздрав, четверо. Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    «На транспортное сообщение данная ситуация не повлияла, движение <…> осуществляется по дублирующему мосту», — почеркнули в МЧС.

    Обстоятельства случившегося уточняются.