28 августа 2023, 12:35
Прокурорскую проверку проведут после пожара в жилом доме Красногорска
Прокуратура заявила о проверке из-за пожара в четырехэтажке в Красногорске
Обстоятельства и причины крупного пожара в четырехэтажном доме в Красногорске установят в рамках прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.
Пожар в доме на Пионерской улице вспыхнул около 10:30. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже. С балкона пламя перебросилось на кровлю.
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Информация о пострадавших уточняется, добавили в прокуратуре. В ходе проверки специалисты ведомства оценят исполнение требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
В МЧС ранее сообщили об эвакуации из дома 30 человек, в том числе пятерых детей. Локализацию пожара объявили в 11:46 на площади 900 квадратных метров.
Данные о пострадавших в ведомстве не приводили. Все обстоятельства ЧП установят позже. Информацию о том, сколько квартир пострадало в результате происшествия, в пресс-службе пока не озвучивали.
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