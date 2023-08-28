Происшествия 28 августа 2023, 12:35 Прокурорскую проверку проведут после пожара в жилом доме Красногорска Прокуратура заявила о проверке из-за пожара в четырехэтажке в Красногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Обстоятельства и причины крупного пожара в четырехэтажном доме в Красногорске установят в рамках прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.

Пожар в доме на Пионерской улице вспыхнул около 10:30. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже. С балкона пламя перебросилось на кровлю.

Реклама

Информация о пострадавших уточняется, добавили в прокуратуре. В ходе проверки специалисты ведомства оценят исполнение требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

В МЧС ранее сообщили об эвакуации из дома 30 человек, в том числе пятерых детей. Локализацию пожара объявили в 11:46 на площади 900 квадратных метров.

Данные о пострадавших в ведомстве не приводили. Все обстоятельства ЧП установят позже. Информацию о том, сколько квартир пострадало в результате происшествия, в пресс-службе пока не озвучивали.