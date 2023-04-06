Происшествия 06 апреля 2023, 11:28 Прокурор Швеции заявил о неопределенности в деле по «Северным потокам» Прокурор Швеции Юнгквист: сложно найти виновных в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Официальное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море продолжилось, однако ясности оно не внесло. Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что найти ответственных крайне сложно. Его процитировал ТАСС.

Специалисты, по его словам, устроили комплекс следственных мероприятий. Матс Юнгквист заверил, что прозвучавшие в СМИ версии не повлияли на разбирательство — комиссия приняла во внимание только факты, результаты осмотра места подрыва и анализов.

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«Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление. Следует отметить, что это, вероятно, будет сложно», — сказал прокурор.

Утечки на газопроводах в водах Дании и Швеции заметили в конце сентября 2022 года, специалисты назвали это диверсией. Журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил США. Немецкое и американское издания выдвинули другую версию — взрывчатку якобы заложила независимая проукраинская группировка. Россия потребовала провести новое расследование.