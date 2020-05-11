Прокурор Мособласти осмотрел место пожарища в Красногорске

Прокурор Московской области Сергей Забатурин приезжал в коттеджный поселок в Красногорске, где в ночь на 11 мая в хосписе произошел пожар. Продуктами горения отравились и погибли десять престарелых пациентов.

Как сообщил источник «360», работы на месте происшествия продолжаются.

«Только что в коттеджный поселок приезжал прокурор Московской области, он осмотрел пожарище и пообщался с очевидцами и сотрудниками следственных органов. Также на месте работают представители СК и криминалисты. Подход к дому, где погибли люди, оцеплен. На территории ведутся следственные мероприятия», — сообщил собеседник редакции.

Пожар в частном хосписе для пожилых людей «Второй дом» охватил 15 квадратных метров на втором этаже. В нем в этот момент находились 37 человек, восемь сотрудников заведения, 18 пациентов — лежачие. Самостоятельно хоспис покинули 20 человек.