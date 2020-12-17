Прокурор Домодедово рассказал о проверке после пропажи детей в пещере

Домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев прибыл на место, где обнаружили группу заблудившихся туристов. Он рассказал о проверке, начатой в связи с инцидентом.

Утром 17 декабря туристическая группа в составе двух взрослых и восьми детей отправилась на экскурсию в подмосковные пещеры Сьяны. Вечером туристы не вышли на связь, на их поиски отправились спасатели. Туристы вышли навстречу спасателям, никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил с 18 декабря закрыть доступные входы в пещеры Сьяны и установить поблизости видеонаблюдение.

Источник фото: телеканал «360»

Развозжаев заявил журналистам, что прокуратура Домодедово «организовала проверочные мероприятия по установлению причин и условий пропажи детей в Сьяновских пещерах».

Прокурор уточнил, что подобная история с исчезновением туристов — первая за последние три месяца. Организаторов экскурсии могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной «при наличии определенных обстоятельств», добавил прокурор.