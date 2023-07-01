Происшествия 01 июля 2023, 15:28 Прокурор Чувашии утонул во время заплыва через Волгу — СМИ Baza: прокурор Чувашии Фомин погиб во время заплыва Chebswim Заплыв через р.Волга CHEBSWIM / «ВКонтакте»

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Прокурор республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время массового заплыва Сhebswim через Волгу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, одному из участников стало плохо. Он начал тонуть. Спасатели достали мужчину из воды, однако медикам спасти его уже не удалось. Пострадавшим оказался прокурор республики.

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Отмечается, что Фомин уже не в первый раз принимал участие в заплыве. Он проплыл больше половины дистанции, когда ему стало плохо. Что именно произошло, не сообщается. По информации организаторов, все участники заплыва предоставили медсправки, а также прошли утром осмотр врачей.

Сhebswim — это массовый заплыв через Волгу, проводят мероприятие уже несколько лет. Участники могут проплыть дистанцию 2200 метров или 4400 метров, если поплывут в обе стороны. За несколько недель до заплыва все зарегистрированные пловцы могут позаниматься с тренером на открытой воде.

Судя по данным на сайте Сhebswim, мужчина под именем Андрей Фомин в категории от 50 до 59 лет действительно принимал участие в заплыве, но сошел с дистанции. Ему предстояло плыть 2200 метров.

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