Прокуратура завела 55 административных дел после проверок шахт Кузбасса

После проверки 25 шахт в Кемеровской области прокуратура завела 55 административных и одно уголовное дело по статье «Халатность». Сотрудники ведомства нашли множество нарушений в области безопасности и охраны труда. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В пятницу, 26 ноября, прокуроры городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов от инспекции по охране труда, Ростехнадзора и МЧС проверили работу 25 шахт.

В ходе мероприятий выяснилось, что в некоторых местах нет путей эвакуации горняков на случай непредвиденных ситуаций, с шахтерами не проводится инструктаж по технике безопасности, под землей есть неисправная электропроводка, сотрудников не обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Также выявлены нарушения режима труда и отдыха.

С начала проверочных мероприятий завели 55 административных дел, внесли четыре представления об устранении нарушений, а также возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Проверки на шахтах Кузбасса продолжаются. По итогам прокуратура примет меры реагирования. Пока нарушения закона не устранят, а права работников не восстановят, ведомство продолжит держать ситуацию под своим контролем.

Взрыв, пожар и задымление произошли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. В результате происшествия погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В больницу попали 40 человек. Командир отряда МЧС Александр Заковряшин оказался единственным, кто выбрался из- под земли самостоятельно спустя сутки после ЧП. Его срочно доставили в больницу с обморожением, обезвоживанием и отравлением продуктами горения.