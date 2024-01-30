Происшествия 30 января 2024, 16:05 Прокуратура запросила четыре года колонии для водителя, устроившего смертельное ДТП в Челябинске

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Советский райсуд Челябинска приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении инициатора смертельного ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сама авария произошла летом прошлого года на улице Блюхера. Водитель грузовика столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли женщина и ребенок.

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Надзорное ведомство запросило для фигуранта наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его могут обязать удовлетворить иск потерпевшей стороны на 7,5 миллиона рублей.