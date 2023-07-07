07 июля 2023, 15:46
Прокуратура занялась расследованием ДТП в Волгоградской области, в котором погибли люди
Смертельное ДТП произошло в Быковском районе Волгоградской области. Данным происшествием заинтересовалась местная прокуратура. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Авария случилась в пятницу на трассе Самара — Пугачев –Энгельс — Волгоград. Там столкнулись ВАЗ и LADA Largus. В результате аварии погибли мужчины в возрасте 47 и 26 лет, 59-летняя женщина и семимесячная девочка. Еще три пассажира получили серьезные травмы. Их доставили в больницу.
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На место происшествия прибыла прокурор Быковского района Людмила Зибарова.
ДТП
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