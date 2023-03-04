Происшествия 04 марта 2023, 09:40 Прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших при ЧП на стройке в Москве Прокуратура: при обрушении лесов в Москве погиб один рабочий, двое пострадали Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram

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Прокуратура Москвы подтвердила данные о гибели рабочего при обрушении строительных лесов. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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ЧП произошло на улице Лобачевского, 114. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Их работу координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов, добавили в пресс-службе.

Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram

В региональном главке МЧС уточнили, что получили информацию об обрушении в 07:10. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что под завалами могут находиться люди. По данным источника «360», речь может идти о трех рабочих.