22 июля 2022, 13:59
Прокуратура заинтересовалась падением ребенка в яму с горячей водой в Ноябрьске
В Ноябрьске девятилетняя девочка упала в яму с горячей водой, которая образовалась после коммунальной аварии. Региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Девочка каталась на велосипеде около 5-й школы, когда угодила в яму. Ранее протекла труба горячего водоснабжения, в результате чего размыло грунт, яма быстро наполнилась водой. При этом в энергоснабжающую организацию об аварии на тот момент не сообщали.
Ребенок попал в больницу с ожогами 1-2 степени.