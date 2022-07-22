Прокуратура заинтересовалась падением ребенка в яму с горячей водой в Ноябрьске

В Ноябрьске девятилетняя девочка упала в яму с горячей водой, которая образовалась после коммунальной аварии. Региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Девочка каталась на велосипеде около 5-й школы, когда угодила в яму. Ранее протекла труба горячего водоснабжения, в результате чего размыло грунт, яма быстро наполнилась водой. При этом в энергоснабжающую организацию об аварии на тот момент не сообщали.

Ребенок попал в больницу с ожогами 1-2 степени.