Происшествия 03 февраля 2023, 07:44 Прокуратура заинтересовалась ДТП со школьным автобусом на Сахалине Школьный автобус с 11 детьми попал в ДТП на Сахалине, пострадали двое «ЧП Сахалин» / Telegram

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Холмская городская прокуратура проверить работу перевозчика, исправность транспорта и состояние дорог в месте, где школьный автобус с 11 детьми попал в ДТП. Об этом рассказала прокуратура Сахалинской области.

«В связи с произошедшим в районе села Чапланово ДТП организована проверка», — рассказала пресс-служба.

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Надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли требования законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты дадут оценку работы должностных лиц, которые организовали перевозку, техническому состоянию автобуса и действиям организации, ответственной за состояние дороги общего пользования.

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Авария произошла утром 3 февраля у села Чапланово. Столкнулись четыре машины, в том числе один школьный автобус. Пострадали, по данным Главного управления МЧС России по Сахалинской области, двое, один из них — несовершеннолетний. Фотографии с места аварии показал Telegram-канал «ЧП Сахалин», по информации которого травмы получили пятеро — легкие травмы диагностировали еще у четырех детей.